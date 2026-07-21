Il trasferimento di Khalaili all’Inter è stato sospeso dopo il superamento dei controlli medici obbligatori

Da justcalcio.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il trasferimento di Khalaili all’Inter è stato interrotto dopo che il giocatore ha superato i controlli medici richiesti. La società ha deciso di sospendere temporaneamente l’accordo, senza comunicare ulteriori dettagli. La trattativa era in fase avanzata, ma ora si attende un nuovo esame medico o eventuali aggiornamenti. Khalaili non si è ancora unito ufficialmente alla squadra nerazzurra.

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2026-07-13 16:31:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Lui Inter Per il momento non potrà ingaggiare l’esterno israeliano Anan Khalaili 21 anni, per non aver conseguito l’idoneità sportiva nelle visite mediche obbligatorie dell’ Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), come annunciato lunedì dal presidente del club, Beppe Marotta. Le norme del CONI impediscono di diritto l’inquadramento del calciatore dall’interno Unione Saint-Gilloise Belga, con il quale il club italiano aveva già un accordo chiuso. Marotta ha espresso “grande rammarico” per l’impossibilità di ufficializzare il trasferimento di Khalaili, già a Milano per firmare il contratto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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