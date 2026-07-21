Il trasferimento di Khalaili all’Inter è stato sospeso dopo il superamento dei controlli medici obbligatori

Notizia in breve

Il trasferimento di Khalaili all’Inter è stato interrotto dopo che il giocatore ha superato i controlli medici richiesti. La società ha deciso di sospendere temporaneamente l’accordo, senza comunicare ulteriori dettagli. La trattativa era in fase avanzata, ma ora si attende un nuovo esame medico o eventuali aggiornamenti. Khalaili non si è ancora unito ufficialmente alla squadra nerazzurra.