Clamoroso Khalaili | il trasferimento è ancora in sospeso! Il Coni chiede ulteriori esami medici

Il trasferimento di Khalaili all’Inter è ancora in sospeso. Il Coni ha richiesto ulteriori esami medici per l’esterno tra lunedì e martedì. La decisione definitiva non è stata ancora comunicata.

di Paolo Moramarco Clamoroso Khalaili: il trasferimento all’Inter è ancora in sospeso! Il Coni chiede ulteriori esami medici per l’esterno tra lunedì e martedì. Sembrava tutto fatto e invece. Nonostante l’accordo con l’ Union Saint-Gilloise, Anan Khalaili non è ancora ufficialmente un giocatore dell’ Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono necessari ulteriori test medici richiesti dall’ Istituto di Medicina dello Sport del CONI prima di procedere al tesseramento. Situazione medica. L’esterno israeliano aveva già sostenuto le visite di idoneità sportiva propedeutiche al trasferimento in Serie A, ma il Coni ha richiesto ulteriori approfondimenti, con nuovi esami programmati per lunedì e martedì. 🔗 Leggi su Internews24.com

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