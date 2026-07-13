Anan Khalaili ha pubblicato un messaggio sui social dopo che il trasferimento all'Inter è saltato. L'accordo con l'Union Saint Gilloise prevedeva un pagamento di 25 milioni più bonus, e il contratto di cinque anni con i nerazzurri era pronto per essere firmato. Tuttavia, in un breve arco di tempo, l'operazione è stata annullata e Khalaili ha comunicato la fine dell'accordo.

Un sogno sfumato nel giro di 72 ore. Anan Khalili sembrava pronto a diventare un calciatore dell'Inter: l'affare da 25 milioni più bonus con l'Union Saint Gilloise era chiuso in ogni aspetto e anche il suo contratto quinquennale con i nerazzurri era soltanto da firmare. Il sogno però si è infranto sul più bello, a un passo dal traguardo, alle visite mediche: dopo i primi problemi emersi nei controlli svolti venerdì, il Coni ha chiesto ulteriori approfondimenti per concedere l'idoneità sportiva al ragazzo. Il verdetto finale è stato negativo e, dunque, l'Inter ora dovrà esplorare nuove piste per trovare l'erede di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, Khalaili rompe il silenzio dopo il mancato trasferimento: il messaggio sui social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, Ibrahimovic rompe il silenzio: “Zlatan will be back”. Il messaggio lanciato dallo svedese sui socialZlatan Ibrahimovic ha pubblicato un messaggio sui social media in cui afferma che tornerà.

La Roccella rompe il silenzio dopo la tragedia e lo scempio degli insulti social. Il messaggio commovente: “Momento lacerante”Una settimana dopo la scomparsa di un uomo, il suo corpo non è ancora stato ritrovato nel Lago di Vico, dove è caduto durante un malore.

Temi più discussi: Ultimissime Inter live: Il Como si inserisce per Khalaili. Prima le cessioni e poi l’assalto a Jones; Inter primo colpo. Juve, nuova offerta per Kolo Muani; Inter, prima offerta ufficiale per Khalaili: l'Union Saint-Gilloise vuole 10 milioni in più; FLASH | Partita ufficialmente la trattativa per Khalaili: le cifre sul tavolo tra Inter e Saint-Gilloise.

Khalaili, niente Inter: l'annuncio di Marotta in diretta, Ce lo hanno detto poco faIl mercato dell'Inter incassa un altro stop inatteso. Dopo il mancato arrivo di Palestra, sfumato quando sembrava ormai tutto definito, anche l'operazione che avrebbe dovuto portare Anan Khalaili in n ... tuttosport.com

Anan Khalaili all’Inter, l’affare è saltato: perché il Coni non ha concesso l’idoneità sportivaAnan Khalaili sarà un calciatore dell'Inter, ad annunciarlo in conferenza stampa è stato il presidente, Giuseppe Marotta. Lo stop dell'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha ridotto a carta stra ... fanpage.it