Nella 66a edizione del Trofeo Bonfiglio, si sono svolti i match dei sedicesimi e ottavi di finale nel torneo maschile. Tra i risultati più rilevanti, l’eliminazione di alcuni favoriti e l’accesso ai quarti di finale di altri atleti. Un colpo a sorpresa è arrivato con la vittoria di Gribaldo su Guto Miguel, mentre in rimonta anche Alfano ha superato Chabalgoity. Nel complesso, il torneo si sta delineando come un’occasione per vedere giovani promesse emergere sulla terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa.

Si colora di azzurro il singolare maschile della 66sima edizione del Trofeo Bonfiglio-Internazionali d’Italia juniores, allineati ai quarti di finale sulla terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa. Il merito è del toscano Matteo Gribaldo, che ha messo a segno la sorpresa di giornata battendo al termine di una sfida bollente sotto il sole del campo centrale il primo favorito del torneo, il brasiliano Luis Guto Miguel. Gribaldo ha concluso in rimonta una grande performance, con il punteggio di 57, 62, 63, per la gioia del suo tecnico Matteo Trevisan che, proprio sui campi in via Arimondi trionfò nel 2007. Ed è curioso che il tennista pistoiese abbia vinto il terzo match della settimana milanese dopo avere perduto il set d’apertura, indice di un’ottima preparazione fisica e consapevolezza nei propri mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trofeo Bonfiglio, eliminati Ciurnelli e Marigliano. Colpaccio Gribaldo, sconfitto il favorito Guto Miguel. Avanza in rimonta anche Alfano: battuto Chabalgoity

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