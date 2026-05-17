Joao Fonseca ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Amburgo, che si svolge nel circuito ATP 500. La decisione è stata presa per motivi precauzionali prima di arrivare al torneo di Roland Garros 2026. Il giocatore brasiliano avrebbe dovuto affrontare Yannick Hanfmann nel suo debutto nel torneo tedesco. Questa scelta interrompe il suo percorso di avvicinamento al torneo parigino, che rappresenta uno degli appuntamenti principali della stagione sulla terra battuta.

Il percorso di avvicinamento di Joao Fonseca al Roland Garros si complica. Il talento brasiliano ha infatti deciso di fermarsi e rinunciare all’Atp 500 di Amburgo, torneo nel quale avrebbe dovuto debuttare contro Yannick Hanfmann. Una scelta maturata nelle ultime ore e legata a un fastidio al polso destro che il giocatore si porta dietro già dal suo arrivo in Germania. La decisione arriva pochi giorni dopo la delusione vissuta agli Internazionali d’Italia, dove Fonseca era stato eliminato da Hamad Medjedovic al termine di una battaglia conclusa al tie-break del terzo set. Un match intenso, dispendioso anche sul piano fisico, che aveva lasciato intravedere qualche segnale di affaticamento nel giovane brasiliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joao Fonseca si ritira dal torneo di Amburgo: stop precauzionale prima del Roland Garros 2026

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