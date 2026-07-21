il titano si prepara ad abbracciare il papa

Il 22 agosto, la Repubblica di San Marino ospiterà per la prima volta in quindici anni una visita pastorale del Papa Leone XIV. La giornata vedrà il pontefice incontrare i cittadini e partecipare a eventi religiosi, trasformando i confini del piccolo stato in un punto di riferimento spirituale. La visita si svolge in un momento di attesa e preparazione, con le autorità che hanno organizzato le celebrazioni e i servizi di sicurezza.

A quindici anni dall’ultima volta, la Repubblica di San Marino si prepara a rimettersi al centro della geografia spirituale del mondo. Il prossimo sabato 22 agosto, il Titano accoglierà la visita pastorale di Papa Leone XIV per una giornata che promette di trasformare gli antichi confini della Repubblica in un megafono di pace. Non sarà solo un evento di Stato, ma un abbraccio collettivo che coinvolgerà l’intera comunità fin dal mattino. Il Santo Padre atterrerà intorno alle 9 all’Aviosuperficie di Torraccia, accolto dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Da lì, il corteo papale diventerà un percorso di popolo attraverso i castelli di Domagnano e Borgo Maggiore, per poi arrampicarsi fino a San Marino Città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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