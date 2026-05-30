Il Titano prepara la visita del Papa | già partita la macchina organizzativa
Le autorità stanno organizzando la visita del Papa in un’isola del Mediterraneo. Le operazioni preparatorie sono in corso da settimane, con incontri tra i rappresentanti della sicurezza e i responsabili delle strutture locali. Sono stati pianificati i trasporti, la gestione dei flussi di visitatori e la sicurezza degli eventi pubblici. La data della visita non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma le autorità hanno confermato che tutte le misure sono in fase di definizione.
Dietro un grande evento storico c’è sempre un motore invisibile che lavora senza sosta. Con l’annuncio ufficiale della visita pastorale di Papa Leone XIV, prevista per la mattina del prossimo 22 agosto, la Repubblica di San Marino ha immediatamente attivato una complessa e imponente macchina organizzativa. Un ingranaggio che vede la stretta collaborazione tra le autorità della Santa Sede, il Dipartimento Affari Esteri, il Cerimoniale diplomatico e tutte le forze dell’ordine sammarinesi, chiamate a garantire dispositivi di sicurezza millimetrici. L’atterraggio del Pontefice all’aviosuperficie di Torraccia darà il via a un protocollo studiato nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Multi SubThe Campus Beautys Fiancé Was Secretly an Invincible Martial Master
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