Il Titano prepara la visita del Papa | già partita la macchina organizzativa

Notizia in breve

Le autorità stanno organizzando la visita del Papa in un’isola del Mediterraneo. Le operazioni preparatorie sono in corso da settimane, con incontri tra i rappresentanti della sicurezza e i responsabili delle strutture locali. Sono stati pianificati i trasporti, la gestione dei flussi di visitatori e la sicurezza degli eventi pubblici. La data della visita non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma le autorità hanno confermato che tutte le misure sono in fase di definizione.