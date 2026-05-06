Migliarino si prepara ad abbracciare la Fiera di paese

Domenica 10 maggio a Migliarino si terrà la tradizionale Fiera di paese, un evento che ogni anno coinvolge la comunità locale e richiamano visitatori dai dintorni. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese e prevede l’esposizione di bancarelle, prodotti artigianali e specialità gastronomiche. L’organizzazione ha comunicato che l’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza modifiche rispetto alle edizioni precedenti.

Domenica 10 maggio torna la Fiera di paese a Migliarino, tradizionale appuntamento per il territorio. Dalle 9 alle 19 la frazione sarà animata da una serie di appuntamenti per grandi e piccini.“Anche se i tempi sono cambiati, questa ricorrenza continua a rappresentare un importante momento di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Riccione si prepara ad abbracciare il Festival del Fundraising: tra gli ospiti Bebe Vio e Gino CecchettinScegliere da che parte stare non è mai stato così facile: Riccione diventa per tre giorni il cuore pulsante della solidarietà e del fundraising... Calcio. Dilettanti: Mobilieri prepara la festa, Migliarino retrocedePisa 13 aprile 2026 – In Promozione, nel girone A, l’Urbino Taccola già retrocesso torna sconfitto 1 – 0 dalla trasferta di Borgo San Lorenzo contro...