Le autorità sanitarie statunitensi hanno annunciato che il test sulla lattuga risultato positivo era un falso, e la causa dell'epidemia di diarrea rimane sconosciuta. Non sono stati identificati alimenti o altre fonti di contaminazione. Le indagini continuano senza aver individuato un'origine precisa. La diffusione dell'epidemia ha coinvolto migliaia di persone, ma finora nessun elemento conferma un collegamento diretto con un alimento specifico.

Clamoroso colpo di scena nelle indagini sulla maxi-epidemia di ciclosporiasi che sta colpendo migliaia di persone negli Stati Uniti. Come riportato dalla BBC, la Food and Drug Administration (FDA) ha ufficialmente fatto marcia indietro rispetto a quanto comunicato in precedenza, dichiarando che il test effettuato su un campione di lattuga iceberg della Taylor Farms — ritenuto la prova regina dell’origine del contagio — era in realtà un “falso positivo”. Di conseguenza, la fonte esatta del parassita torna a essere del tutto sconosciuta. L’ente regolatore statunitense aveva inizialmente annunciato che un campione prelevato durante le attività di sorveglianza presso il fornitore Taylor Farms, azienda che serve anche la celebre catena di fast food Taco Bell, era risultato positivo al parassita Cyclospora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il test sulla lattuga era un falso positivo, la causa della ciclosporiasi resta ignota”: la clamorosa marcia indietro delle autorità sanitarie Usa sulla fonte dell’epidemia di diarrea

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FDA says positive cyclospora test on Taylor Farms lettuce sample was a false alarm

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