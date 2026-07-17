È stata identificata l’origine della contaminazione di lattuga nei fast food, che ha causato un’epidemia di ciclosporiasi negli Stati Uniti. Le autorità sanitarie prevedono un aumento dei ricoveri. La ricerca sulla fonte della diffusione si è conclusa, segnando una svolta nelle indagini. La contaminazione ha coinvolto prodotti di lattuga distribuiti ai ristoranti di fast food, portando a numerosi casi di malattia.

La caccia alla fonte di quella che si sta configurando come una delle più grandi epidemie di malattie di origine alimentare degli ultimi anni negli Stati Uniti è arrivata a una svolta. La Food and Drug Administration (FDA) e i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno individuato l’origine del violentissimo focolaio di virus intestinale che sta colpendo migliaia di persone in oltre 30 Stati americani: si tratta delle insalate confezionate prodotte dall’azienda californiana Taylor Farms. Il contagio si è diffuso capillarmente attraverso la catena di fast food Taco Bell, rifornita dal produttore californiano, e nello specifico a causa della lattuga iceberg tritata proveniente dal Messico e distribuita nei ristoranti di cinque Stati del Midwest: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e West Virginia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lattuga contaminata nei fast food: individuata l’origine dell’epidemia di ciclosporiasi che sta travolgendo gli Usa. L’allarme delle autorità sanitarie: “I ricoveri aumenteranno”

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