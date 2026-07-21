Una ondata di calore intensa sta colpendo l’Asia centrale, con temperature che si avvicinano ai 49 gradi. Sono circolate immagini di uova lasciate al sole che si sono cotte, diventando virali online. Le temperature elevate si sono verificate nel mese di luglio, causando problemi in diverse zone della regione. La situazione ha attirato l’attenzione sui livelli estremi di calore raggiunti in questa fase dell’anno.

Una forte ondata di calore sta interessando l’ Asia centrale, dove nel mese di luglio le temperature hanno raggiunto livelli eccezionali, mettendo sotto pressione diverse aree della regione. In Uzbekistan il caldo ha raggiunto valori estremi, con punte che hanno addirittura sfiorato i 49 gradi nelle zone più colpite. A rendere ancora più evidente la portata di questa situazione sono alcune immagini diventate virali sui social: diversi video mostrano persone che riescono a cuocere le uova direttamente all’aperto, sfruttando il calore del sole e senza utilizzare fornelli. Un fenomeno curioso che ha attirato l’attenzione del web, ma che racconta anche quanto siano elevate le temperature raggiunte in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il termometro sfiora i 49 gradi: le immagini delle uova cotte al sole fanno il giro del web

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