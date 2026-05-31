Il Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, è stato fotografato al volante di una Ferrari, evento che ha attirato l’attenzione online. Durante un incontro nella residenza estiva di Castel Gandolfo, una delegazione di Maranello composta dal presidente e dall’amministratore delegato ha visitato il Papa. La visita si è conclusa con lo scambio di regali, tra cui il veicolo. Le immagini del Papa alla guida sono diventate virali sui social media.

Un incontro destinato a rimanere negli annali della storia automobilistica italiana. Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, ha ricevuto nella residenza estiva di Castel Gandolfo una delegazione di Maranello guidata dal presidente John Elkann e dall’amministratore delegato Benedetto Vigna. L’occasione era speciale: la presentazione ufficiale della Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica nella storia ultracentenaria del Cavallino Rampante. Le immagini dell’incontro hanno fatto il giro del mondo, mostrando il Pontefice seduto al volante della supercar bianca con dettagli neri, intento ad ascoltare le spiegazioni tecniche di Elkann. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Le immagini del Papa Leone XIV al volante della Ferrari fanno il giro del web, ma è il regalo che stupisce tutti

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El papa León XIV se sienta al volante del primer Ferrari eléctrico

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Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte. Anche da Pompei e da Napoli, nel primo anniversario della sua elezione, Papa Leone rilancia l'impegno per la pace. Una visita segnata da grande entusiasmo e calore. x.com

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