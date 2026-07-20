In Asia centrale, le temperature hanno raggiunto i 49 gradi a luglio, con alcune aree che hanno sperimentato il caldo più intenso mai registrato. Il Servizio meteorologico ha confermato che i valori si sono avvicinati ai record storici delle osservazioni. Le alte temperature hanno causato la cottura di uova al sole in alcune zone.

Un’ondata di caldo eccezionale ha investito l’Asia centrale nel mese di luglio, con temperature che in alcune aree hanno raggiunto i 49 gradi. Il Servizio idrometeorologico dell’Uzbekistan ha riferito che le temperature si sono avvicinate ai valori più elevati mai registrati dall’inizio delle osservazioni meteorologiche. In gran parte del Paese i termometri hanno segnato tra i 43 e i 45 °C, mentre nelle regioni meridionali e desertiche le temperature hanno raggiunto i 46-49 °C. Sui social media sono stati condivisi numerosi video che mostrano persone mentre friggono uova all’aperto senza utilizzare i fornelli, approfittando del calore estremo che sta interessando la regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo record in Asia centrale: con 49 gradi le uova si cuociono al sole

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