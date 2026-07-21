il tempo non ha prezzo

Un'azienda di circa 250 dipendenti nel Bolognese, specializzata in pompe di calore, ha annunciato che ridurrà le ore di lavoro mantenendo invariato il retribuito. La decisione riguarda la sede di Bentivoglio e prevede una diminuzione dell’orario lavorativo senza modifiche ai salari dei lavoratori. La misura si applica a partire da questa settimana e interessa tutti i dipendenti della produzione.

Alla Galletti di Bentivoglio, nel Bolognese, azienda che produce pompe di calore e impiega circa 250 persone, ora si lavorerà di meno ma guadagnando lo stesso stipendio. Lo prevede il rinnovo dell'accordo integrativo, concordato tra i vertici dell'impresa e i sindacati. In pratica, l'orario settimanale passerà da 40 a 34 ore, senza però rivedere le buste paga. A questo si aggiunge un premio di risultato fino a 2.150 euro, l'aumento dell'importo dei buoni pasto e un contributo aggiuntivo da parte dell'azienda al fondo di previdenza complementare di categoria. Sempre i sindacati, al gruppo Barilla, colosso del settore alimentare, hanno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Sailor Pluto: il tempo ha un prezzo

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