Attacchi incrociati a Hormuz Trump | Hanno perso tempo ne pagheranno il prezzo Teheran | Non ci farà arrendere – La diretta

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran dopo l’abbattimento di un elicottero Apache. Il presidente americano ha dichiarato che desiderava una risposta “molto potente”. Teheran ha risposto che non si farà intimidire. Trump ha aggiunto che chi ha attaccato “ha perso tempo” e “ne pagherà il prezzo”. La tensione tra i due paesi si alza dopo l’incidente.

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran dopo l’abbattimento dell’elicottero Apache. Il presidente degli Usa Donald Trump ha detto che voleva una risposta «molto potente». Le forze americane hanno colpito basi navali, difese aeree e batterie missilistiche. I Pasdaran hanno risposto attaccando due basi Usa in Bahrein e in Giordania, mentre secondo fonti Usa i negoziati continueranno a prescindere dal bombardamento. Intanto secondo il New York Times i negoziati tra le due parti proseguono. Grazie all’iniziativa diplomatica di Witkoff. Il petrolio non cresce di prezzo in mattinata, le Borse non crollano. L'articolo Attacchi incrociati a Hormuz, Trump: «Hanno perso tempo, ne pagheranno il prezzo». 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, Trump esulta per lattacco contro i ponti. Teheran lancia missili a Israele

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