Nomina presidente Torre Guaceto | Il prezzo in tempo e credibilità è stato troppo alto

Dopo più di dieci mesi di attesa, la riserva naturale di Torre Guaceto ha annunciato ufficialmente la nomina di Stefano Convertini come nuovo presidente. La decisione arriva dopo un periodo di incertezza che ha coinvolto l’ente, senza ulteriori dettagli sui motivi dello stallo o sui passaggi intermedi. La nomina è stata comunicata tramite un documento ufficiale, segnando la conclusione di un lungo percorso di nomine e nomine non concluse.

CAROVIGNO - Dopo oltre dieci mesi di stallo, la riserva naturale di Torre Guaceto ha finalmente un nuovo presidente, dopo la nomina ufficiale di Stefano Convertini alla guida dell’ente. Esprimono soddisfazione anche il Partito Democratico e Casa Riformista – Italia Viva di Carovigno, secondo cui.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leoci denuncia: «Pressioni su Torre Guaceto, Emiliano si spese per il rinnovo di Malatesta come presidente»«Carovigno aveva e ha bisogno di recuperare la propria centralità territoriale, e che le scelte locali non possono diventare strumenti per occupare... Dopo 10 mesi di stallo, trovata "la dritta" su Torre Guaceto: è Stefano Convertini il presidenteCAROVIGNO - Dopo il dietrofront di Erica Roma - inizialmente designata dal Comune di Carovigno come presidente del Consorzio - e il rinvio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dopo 10 mesi di stallo, trovata la dritta su Torre Guaceto: è Stefano Convertini il presidente; Torre Guaceto, Roma ritira la candidatura: tutto da rifare per la presidenza; CAROVIGNO: NOMINA PRESIDENTE E COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO – Brindisi Libera; Rinnovato il Consiglio di amministrazione: Stefano Convertini nuovo presidente. CAROVIGNO: NOMINA PRESIDENTE E COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETOOggi, in assemblea consortile, è stato nominato il nuovo CdA del Consorzio di gestione di Torre Guaceto. Il Comune di Carovigno ha nominato il Presidente nella persona del Dott. Stefano Convertini e c ... brindisilibera.it Torre Guaceto, Roma ritira la candidatura: tutto da rifare per la presidenzaNuovo rinvio per la nomina del presidente del consorzio di Torre Guaceto: a poche ore dall’assemblea di ieri Erica Roma ha ritirato la propria candidatura, ed i tre soci (i comuni ... quotidianodipuglia.it TORRE GUACETO - Ricostituito il vertice del Consorzio di gestione dell’area protetta. Il sindaco di Carovigno: “Scelta che valorizza competenze e conoscenza del territorio” - facebook.com facebook