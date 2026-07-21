Il tempo che passa
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Fiordaliso: "Ho rischiato l'arresto a Hong Kong". E sui 70 anni: "Odio le rughe e il tempo che passa"Durante l’ultima puntata di “Da noi…A ruota libera”, la cantautrice ha condiviso alcuni episodi della sua vita, parlando di un episodio a Hong Kong...
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Miriam che viaggia da sola: Possiamo guadagnare più soldi o cambiare lavoro, ma il tempo che passa non torna più. È stato questo pensiero a darmi il coraggio di smettere ...Viaggia in solitaria dal giugno 2024 e ha visitato 75 paesi. La sua storia è un inno alla curiosità, all'assenza di pregiudizi e alla fiducia nelle persone ... vanityfair.it
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