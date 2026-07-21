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Fiordaliso: "Ho rischiato l'arresto a Hong Kong". E sui 70 anni: "Odio le rughe e il tempo che passa"Durante l’ultima puntata di “Da noi…A ruota libera”, la cantautrice ha condiviso alcuni episodi della sua vita, parlando di un episodio a Hong Kong...

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