Fiordaliso | Ho rischiato l' arresto a Hong Kong E sui 70 anni | Odio le rughe e il tempo che passa

Durante l’ultima puntata di “Da noi…A ruota libera”, la cantautrice ha condiviso alcuni episodi della sua vita, parlando di un episodio a Hong Kong in cui ha rischiato l’arresto. Ha anche commentato il suo rapporto con il tempo, confessando di non amare le rughe e i segni dell’età che avanzano. La cantante, nota per i numerosi successi musicali, si è aperta su aspetti personali che raramente vengono affrontati in pubblico, raccontando con sincerità le sue esperienze e i sentimenti legati alla sua età.

Cantautrice che di successi ne ha collezionati uno dietro l'altro, Fiordaliso è stata ospite nel salotto di Da noi.A ruota libera e ai microfoni di Francesca Fialdini si è raccontata a cuore aperto, toccando anche temi delicati e privati della sua vita lontano dal palcoscenico.Fiordaliso e il. 🔗 Leggi su Today.it

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