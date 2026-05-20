A gennaio del 2027, Michelle Hunziker compirà 50 anni, ma il passare del tempo non sembra averla scalfita. La conduttrice svizzera, nota per il suo fascino e la sua simpatia, afferma di non percepire il trascorrere degli anni come qualcosa di negativo. In diverse interviste ha spiegato di preferire concentrarsi sul presente e di non sentire il peso dell’età che avanza. La sua immagine rimane fresca e affascinante, attirando l’attenzione di molti.

Michelle Hunziker a gennaio del 2027 spegnerà 50 candeline ma il tempo per lei non sembra passare mai, con la sua incantevole bellezza infatti ammalia praticamente tutti. Sempre solare, ironica, simpatica riesce a conquistare chiunque, da poco ha ritrovato l'amore con Giulio Berruti ed è molto felice. In un'intervista concessa al Corriere della sera si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni personali, in merito all'età ha detto che non teme affatto l'arrivo dei 50 anni. Già prima di compierne 40 le dicevano che la sua vita sarebbe cambiata, che si sarebbe stancata prima, solo la madre le disse che quella tra i 40 e il 55 anni è l'età più bella. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Michelle Hunziker non teme i 50 anni: “Non percepisco il tempo che passa come una cosa brutta, mi concentro…”

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