Il sostituto di Buongiorno il Napoli accelera | tre nomi per la difesa

Il Napoli cerca un sostituto di Buongiorno dopo una diagnosi negativa ricevuta a Barcellona. La società ha individuato tre nomi come possibili acquisti per la difesa. La ricerca si concentra su rinforzi immediati, viste le esigenze di Allegri, che ha bisogno di rafforzare la linea arretrata. La priorità rimane trovare una soluzione concreta nel mercato, con trattative che potrebbero accelerare nelle prossime settimane.

Il mercato del Napoli ha una nuova, urgente priorità: trovare il sostituto di Buongiorno. Come scrive Repubblica Napoli, dopo la brutta notizia arrivata dal consulto con Cugat a Barcellona, Allegri ha bisogno con più urgenza di un rinforzo per il reparto arretrato. E nelle prossime ore il difensore azzurro sarà operato. I tre nomi: Gatti, Natali e Tiago Gabriel. Secondo il quotidiano, per la difesa circolano tre nomi: Federico Gatti, Andrea Natali e Tiago Gabriel. Il più economico e più facilmente raggiungibile è il giocatore juventino, Gatti, che ha anche già lavorato con il tecnico livornese in bianconero: un feeling che, come raccontato, ad Allegri fa piacere non poco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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