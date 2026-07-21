Il ruolo dell’agency umana e dell’Università nell’era digitale

Gli agenti di intelligenza artificiale, che operano in modo autonomo, potrebbero ridurre la partecipazione umana nel processo decisionale e nelle attività di pensiero critico. Questa evoluzione tecnologica solleva preoccupazioni sulla capacità degli individui di mantenere l’indipendenza e la responsabilità nelle azioni quotidiane. La discussione riguarda anche il ruolo delle istituzioni universitarie e delle agenzie umane nel preservare queste competenze in un contesto sempre più automatizzato.

La natura autonoma degli agenti di intelligenza artificialenell’esecuzione dei compiti o nell’esecuzione di azioni potrebbe influenzare in futuro la capacità degli individui di impegnarsi nel pensiero critico, di fare scelte e di agire in modo indipendente e responsabile. Uno scenario che suscita preoccupazione, di cui abbiamo discusso con il professor Fabio Giuseppe Angelini, coordinatore del PhD in Diritto, Management e Politiche dell’Innovazione presso la UniNettuno University e direttore scientifico di INFRA LawTech, la piattaforma di ricerca sul Diritto delle infrastrutture e dell’Intelligenza artificiale nel settore delle costruzioni del SISCON Politecnico di Torino, al fine di analizzare lo spazio dell’agency umana nell’era dell’AI e il ruolo del sistema universitario per preservare una sana cooperazione uomo-macchina. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Jan L Plass - The Role of Human Agency in Personalizing Learning with AI

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