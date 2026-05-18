UniMe Sustainability Day | transizione ecologica e responsabilità sociale anche dell’informazione nell’era digitale

Si è svolto all’università un evento dedicato alla sostenibilità, con focus sulla transizione ecologica e il ruolo dell’informazione nella società odierna. Durante la giornata, sono stati approfonditi i temi legati alla responsabilità sociale e alle sfide legate alla tutela ambientale, con interventi di esperti e rappresentanti del mondo accademico. L’obiettivo era analizzare come le scelte comunicative possano contribuire a promuovere comportamenti più responsabili e sostenibili, in un’epoca in cui la digitalizzazione influenza profondamente le dinamiche sociali.

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