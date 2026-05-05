IA scuola e spazio di azione | tra diagnosi dell’erosione e progettazione dell’agency

L’intelligenza artificiale sta entrando nelle scuole, portando cambiamenti nei metodi di insegnamento e nelle attività quotidiane. Si parla di strumenti che migliorano l’efficienza e facilitano il supporto agli studenti, oltre a introdurre automazioni di vario tipo. Questa evoluzione solleva domande sulla diagnosi delle problematiche esistenti e su come gli insegnanti possano progettare nuove modalità di azione educativa.

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nella scuola viene spesso letto in termini funzionali: efficienza, supporto, automazione. Una simile prospettiva è tuttavia insufficiente. La questione centrale non riguarda gli strumenti, ma la trasformazione delle condizioni dell’agire educativo. In questo senso, il contributo di Luca Gervasutti assume un rilievo particolare perché sposta il focus su una dimensione cruciale: lo spazio decisionale del docente. Riprendendo Hartmut Rosa, egli introduce il concetto di Spielraum, evidenziando come esso costituisca il nucleo della professionalità educativa. In questa formulazione è contenuta una tesi forte: l’insegnamento non è riducibile a esecuzione di procedure, ma è un’attività intrinsecamente situata, interpretativa e contingente.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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