Il ruolo del giornalista nel 2026 | una tavola rotonda a Cautano Fest

Venerdì 24 luglio alle 20:00 si svolgerà a Cautano una tavola rotonda intitolata “Il ruolo del giornalista nel 2026”, inserita nel programma di Cautano Fest. L’evento, organizzato dal Forum dei Giovani, sarà un momento di confronto sul presente e le prospettive future dell’informazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 24 luglio, alle ore 20:00, nell’ambito di Cautano Fest, la festa del Forum dei Giovani di Cautano, si terrà la tavola rotonda “Il ruolo del giornalista nel 2026”, un momento di confronto dedicato al presente e al futuro dell’informazione. In un’epoca caratterizzata dalla rapidità della comunicazione, dalla diffusione dei social media e dalla necessità di distinguere i fatti dalle opinioni, il giornalista continua a rappresentare una figura fondamentale: un mediatore tra ciò che accade e i cittadini, chiamato ogni giorno a raccontare la realtà con rigore, responsabilità e senso critico. L’incontro offrirà... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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