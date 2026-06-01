A Serino una tavola rotonda sulla transizione ecologica e l' economia circolare
Venerdì 5 giugno 2026 si svolge a Serino una tavola rotonda sulla transizione ecologica e l’economia circolare. L’evento si tiene presso la sede assembleare di una banca locale, in Via Roma 100. Il confronto coinvolge esperti e cittadini sui temi della sostenibilità, responsabilità ambientale e pratiche di economia circolare. L’incontro è aperto a chi desidera approfondire questi argomenti e partecipare al dibattito.
Venerdì 5 giugno 2026, presso la Sede Assembleare della BCC Capaccio Paestum Serino, in Via Roma n. 100 a Serino (AV), si terrà la tavola rotonda dal titolo Transizione green, responsabilità, economia circolare, un incontro di approfondimento e confronto dedicato ai temi della sostenibilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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