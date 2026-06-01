Notizia in breve

Venerdì 5 giugno 2026 si svolge a Serino una tavola rotonda sulla transizione ecologica e l’economia circolare. L’evento si tiene presso la sede assembleare di una banca locale, in Via Roma 100. Il confronto coinvolge esperti e cittadini sui temi della sostenibilità, responsabilità ambientale e pratiche di economia circolare. L’incontro è aperto a chi desidera approfondire questi argomenti e partecipare al dibattito.