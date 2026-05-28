Tavola rotonda e dj set l' opposizione longianese organizza una serata con protagonisti i giovani

Notizia in breve

L’opposizione di Longiano ha organizzato una serata dedicata ai giovani, intitolata “Longiano Next Gen Fest”. L’evento prevede una tavola rotonda e un dj set, con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi del territorio. La serata si svolge in un locale pubblico e mira a offrire uno spazio di confronto e intrattenimento per i giovani. La proposta è stata annunciata dal gruppo consiliare “Siamo Longiano”.