La Juventus ha presentato la seconda maglia per la stagione 202627, realizzata da Adidas. La maglia è di colore rosa, richiamando il primo colore storico del club e rappresenta un ritorno a questa tonalità. Il design mantiene un tocco moderno, senza dettagli aggiuntivi specifici. La maglia sarà indossata come kit Away durante le partite ufficiali.

La Juventus torna al rosa. Adidas ha presentato la nuova maglia Away per la stagione 202627, un kit che riporta al centro il primo colore della storia bianconera, reinterpretandolo in chiave contemporanea. Prima che il bianco e il nero diventassero il simbolo del club, infatti, la Juventus giocava in rosa. Un dettaglio storico che negli ultimi anni è tornato sempre più centrale. Se fino a qualche stagione fa il rosa veniva alternato al giallo o al blu per le seconde maglie, oggi è diventato di fatto il secondo colore della Juventus. Compare regolarmente nelle Away, nelle collezioni lifestyle e nei dettagli grafici, a conferma di una scelta ormai entrata nell' identità visiva del club. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Il rosa della seconda maglia della Juventus per la stagione 2026/27 è un ritorno deciso alle origini

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Maglia interamente rosa.Ecco la nuova maglia away della Juventus per la stagione 2026/2027

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