PUMA e AC Milan hanno presentato la maglia away per la stagione 202627, caratterizzata dal ritorno del bianco, colore simbolo delle grandi serate europee del club. La scelta richiama la storia rossonera e rappresenta un messaggio di rinascita, con il concetto di cadere, rialzarsi e ripartire. La nuova divisa evidenzia la volontà di mantenere vivo il passato e guardare al futuro.

PUMA e AC Milan hanno presentato il nuovo Away Kit per la stagione 202627. Torna il bianco, da sempre il colore delle grandi notti europee del Milan. Una scelta che richiama una parte importante della storia rossonera e racconta un'idea precisa: cadere, rialzarsi e ripartire. Il concetto che accompagna la nuova maglia è racchiuso in una frase che i tifosi conoscono bene: "Dopo Istanbul c'è sempre Atene". Un riferimento alle due finali di Champions League del 2005 e del 2007, stampato sul retro della maglia sotto il colletto. Un messaggio che lega chi ha vissuto quei momenti a chi oggi continua quella tradizione. Il volto della campagna è Filippo Inzaghi, simbolo della rivincita di Atene grazie alla doppietta contro il Liverpool nel 2007. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - La maglia away del Milan per la stagione 2026/27 porta con sé il valore della rinascita

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