I campioni in carica della Premier League hanno presentato la nuova maglia ufficiale del team per la stagione 202627, realizzata da Adidas. La divisa, mostrata attraverso foto e video, viene indossata dai giocatori vincitori del campionato, tra cui alcuni riconoscibili per i loro nomi e numeri. Sono state fornite anche informazioni sul prezzo e sulle modalità di acquisto della maglia.

2026-05-26 20:25:00 Ecco quanto riportato poco fa: I campioni della Premier League dell’Arsenal hanno rilasciato la loro nuova maglia Adidas Home come parte del kit del club per la stagione 202627. Gli sponsor familiari Emirates sono ben visibili sulla parte anteriore della maglia, che è stata annunciata a maggio e “celebra lo stretto legame” tra il club e i suoi tifosi. La maglietta rossa ha un colletto rosso fantasia e maniche bianche. I pantaloncini sono bianchi con finiture rosse e dettagli dell’Emirates Stadium, casa dell’Arsenal, sono parte del design. Eberechi Eze, Martin Odegaard e Alessia Russo tra le star ad aver sfoggiato la divisa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Maglia home dell’Arsenal 2026/27: guarda il video e guarda le foto dei vincitori della Premier League, tra cui Eberechi Eze e Martin Odegaard, nel nuovo design della maglia, costo della maglia, come acquistare la divisa

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