Il riscatto di Concorezzo | Linea verde ed energia

Un lungo comunicato stampa per fare chiarezza sul futuro. Che ci sarà. La Pallavolo Concorezzo, nonostante la retrocessione in A3 femminile, ha superato tutte le difficoltà e si presenterà ai nastri di partenza del campionato 202627 oltre a dare nuova linfa al settore giovanile grazie al contributo della nuova proprietà subentrata a stagione in corso. Ecco alcuni passaggi della nota che mette a tacere le voci negative circolate nelle ultime settimane per tranquillizzare i tanti tifosi biancorossi. "Pallavolo Concorezzo comunica con orgoglio l’avvenuta iscrizione al campionato di Serie A3, passaggio fondamentale che ha richiesto il totale soddisfacimento dei rigidi requisiti di ammissione, tra cui il saldo di tutte le pendenze passate con gli atleti della scorsa stagione e la presentazione di una fideiussione bancaria di almeno 26. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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