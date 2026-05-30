A Concorezzo, è stato avviato un progetto che collega la cura del verde con il riscatto sociale dei detenuti. La iniziativa permette ai detenuti di lavorare nella manutenzione di spazi pubblici, offrendo loro un’opportunità di reinserimento. La scelta mira a favorire l’inclusione e a trasformare il lavoro in un’occasione di riabilitazione. Il progetto coinvolge le istituzioni locali e le associazioni di volontariato.

Unire la cura del territorio al riscatto sociale, trasformando la pena in un’opportunità concreta sia per chi ha sbagliato sia per la comunità. Concorezzo ha ufficializzato l’adesione al progetto europeo “ Reti di inclusione sostenibile-Green jobs e cittadinanza attiva ”, un’iniziativa ad ampio raggio che mira ad ammettere nel tessuto lavorativo persone condannate per reati minori o ammesse a misure alternative alla detenzione. I primi inserimenti operativi scatteranno il prossimo autunno e vedranno i partecipanti impegnati in prima linea in attività essenziali per la cittadinanza: dalla manutenzione ordinaria del verde pubblico alla pulizia di strade, parchi e giardini, fino a interventi più ampi a tutela del decoro urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riscatto per i detenuti. La scelta di Concorezzo: ora la cura del verde favorisce l’inclusione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La biblioteca di Concorezzo selezionata per un innovativo progetto di inclusione per bambiniUna biblioteca di Concorezzo è stata scelta per un nuovo progetto che mira a migliorare l’accesso alla cultura per i bambini con neurodivergenze e...

Temi più discussi: Giustizia minorile, i giovani detenuti sognano famiglia, lavoro e riscatto; Il valore del lavoro come strumento di riscatto per i detenuti: i Lions di Desio scendono in campo per fare la differenza; Nelle ostie il riscatto dei detenuti: Quando qualcuno ti dà fiducia fai di tutto per non deluderlo; La sartoria di Opera: il riscatto dei detenuti coi Borseggi in carcere.

Lions, 'reinserimento sociale dei detenuti importante per la comunità'. Domani a Desio il convegno dal titolo 'Il valore del riscatto' #ANSA x.com

Il valore del lavoro come strumento di riscatto per i detenuti: i Lions di Desio scendono in campo per fare la differenzaIl tema del reinserimento sociale è la chiave verso un futuro migliore per queste persone. Il club ha offerto tre borse di studio a Lorenzo Lento ideatore della Cisco Academy per i corsi di formazione ... msn.com

Nessun rimborso per i 15.000 possessori di biglietti australiani dopo che il tour di Candace Owens è stato cancellato reddit

Università, quasi 2.000 detenuti iscritti: accordo Cnupp-Andisu per sostenerliI risultati sono sorprendenti: chi studia non torna a delinquere, riducendo del 70% i casi di recidiva. A studiare sono soprattutto le detenute, mentre tra le materie favorite spunta Sociologia ... ilsole24ore.com