Festival dell' energia 29 5 2026 Sessione salute ed energia | il delicato equilibrio tra sviluppo industriale e tutela sanitaria
Il 29 maggio 2026 si tiene al Teatro Apollo di Lecce la sessione dedicata alla salute e all’energia, con un focus sul rapporto tra sviluppo industriale e tutela sanitaria. L’evento, promosso da un’associazione di pazienti con Tumori Toracici Rari e dall’Università del Salento, prevede un dibattito tra esperti su prevenzione, tecnologie e responsabilità sociale. La discussione affronta le sfide future legate all’equilibrio tra progresso e salute pubblica.
Salute ed Energia: al Teatro Apollo di Lecce il confronto sulle sfide future tra prevenzione, tecnologie e responsabilità sociale L’associazione dei pazienti con Tumori Toracici Rari (TUTOR), in collaborazione con l’Università del Salento, è lieta di presentare un importante momento di dibattito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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