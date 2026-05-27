Festival dell' energia 29 5 2026 Sessione salute ed energia | il delicato equilibrio tra sviluppo industriale e tutela sanitaria

Notizia in breve

Il 29 maggio 2026 si tiene al Teatro Apollo di Lecce la sessione dedicata alla salute e all’energia, con un focus sul rapporto tra sviluppo industriale e tutela sanitaria. L’evento, promosso da un’associazione di pazienti con Tumori Toracici Rari e dall’Università del Salento, prevede un dibattito tra esperti su prevenzione, tecnologie e responsabilità sociale. La discussione affronta le sfide future legate all’equilibrio tra progresso e salute pubblica.