Ad Assisi, si sono svolti eventi per commemorare i 34 anni dalla strage di via d’Amelio. Durante le celebrazioni, i giudici hanno sottolineato l'importanza di continuare a parlare di legalità e giustizia. La giornata ha coinvolto momenti di riflessione e ricordo dedicati al giudice Borsellino e agli agenti della scorta. Non sono state riportate dichiarazioni di figure pubbliche specifiche, ma si è mantenuto un tono di rispetto e memoria.

ASSISI - Anche ad Assisi sono stati ricordati i 34 anni dalla strage di via d’Amelio. "Ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina, significa onorare il senso più alto del dovere" ha sottolineato il sindaco Valter Stoppini in occasione dei due momenti che si sono svolti a Palazzo di Assisi, nel piazzale “Vittime delle Stragi di Capaci e via D’Amelio“ e poi a Rivotorto nel piazzale che porta il nome di “Falcone e Borsellino, magistrati vittime delle mafie“. Vi hanno preso parte rappresentanti dell’amministrazione municipale, il Gonfalone della Città, oltre ad autorità militari e civili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ricordo dei giudici. Falcone e Borsellino: "Continuiamo a parlare di legalità e giustizia"

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