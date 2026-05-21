Cento bambini in coro e una staffetta per la legalità | la città si unisce nel ricordo di Falcone e Borsellino
Il 23 maggio, Forlì ha commemorato l'anniversario dell’attentato di Capaci con un evento che ha coinvolto un centinaio di bambini in coro e una staffetta per la legalità. La giornata è stata dedicata al ricordo dei magistrati Falcone e Borsellino, uccisi in quell’attentato, e ha visto la partecipazione di cittadini uniti nel ricordare anche tutte le persone che hanno perso la vita nell’attività di servizio alla Repubblica Italiana, mantenendo viva la memoria di quei valori.
Il 23 maggio, anniversario dell'attentato mafioso-terroristico di Capaci, Forlì ricorda i magistrati Falcone e Borsellino e insieme a loro tutte le donne e gli uomini che, fedeli ai valori della Costituzione, hanno sacrificato la propria vita nell'attività di servizio alla Repubblica Italiana. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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