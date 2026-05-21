Cento bambini in coro e una staffetta per la legalità | la città si unisce nel ricordo di Falcone e Borsellino

Il 23 maggio, Forlì ha commemorato l'anniversario dell’attentato di Capaci con un evento che ha coinvolto un centinaio di bambini in coro e una staffetta per la legalità. La giornata è stata dedicata al ricordo dei magistrati Falcone e Borsellino, uccisi in quell’attentato, e ha visto la partecipazione di cittadini uniti nel ricordare anche tutte le persone che hanno perso la vita nell’attività di servizio alla Repubblica Italiana, mantenendo viva la memoria di quei valori.

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