Cento bambini in coro e una staffetta per la legalità | la città si unisce nel ricordo di Falcone e Borsellino

Da forlitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio, Forlì ha commemorato l'anniversario dell’attentato di Capaci con un evento che ha coinvolto un centinaio di bambini in coro e una staffetta per la legalità. La giornata è stata dedicata al ricordo dei magistrati Falcone e Borsellino, uccisi in quell’attentato, e ha visto la partecipazione di cittadini uniti nel ricordare anche tutte le persone che hanno perso la vita nell’attività di servizio alla Repubblica Italiana, mantenendo viva la memoria di quei valori.

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Il 23 maggio, anniversario dell'attentato mafioso-terroristico di Capaci, Forlì ricorda i magistrati Falcone e Borsellino e insieme a loro tutte le donne e gli uomini che, fedeli ai valori della Costituzione, hanno sacrificato la propria vita nell'attività di servizio alla Repubblica Italiana. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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