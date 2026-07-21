Il raduno auto e moto storiche Città di Arezzo conferma la sua vocazione solidale

Arezzo, 21 luglio 2026 – . Cna e Socialnet consegnano le donazioni a Calcit e Poti Pictures Studios. Ancora un grande successo per il Raduno di Auto e Moto Storiche “Città di Arezzo”, l’iniziativa organizzata da CNA Arezzo e Socialnet che ogni anno unisce la passione per i veicoli d’epoca alla valorizzazione del territorio e alla solidarietà e che è giunta alla sua 14° edizione. Per fare un resoconto della giornata e, soprattutto, per consegnare il ricavato a due associazioni, il Calcit come ogni anno e la Coop “Il Cenacolo” per le attività della Poti Pictures Studios, quest’anno CNA e Socialnet hanno deciso di uscire dalla propria sede e di svolgere l’incontro proprio nella sede de l Cenacolo in via dei Cappuccin i. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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14° raduno auto e moto storiche

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Raduno auto storiche, Cna consegna il ricavatoCerimonia di consegna del ricavato del 14° raduno di auto e moto storiche di Cna. La somma, pari a tremila euro, è stata devoluta in beneficenza alla cooperativa Il cenacolo e al Calcit di Arezzo. teletruria.it