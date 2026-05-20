Torna il Raduno auto e moto storiche Città di Arezzo
Il Raduno auto e moto storiche “Città di Arezzo” torna anche quest’anno. L’evento si svolgerà venerdì 22 maggio alle ore 12 presso la sede della Cna di Arezzo, dove sarà presentata la quattordicesima edizione della manifestazione. La prima fase dell’evento prevede la presentazione ufficiale, mentre le giornate successive vedranno le esposizioni e le esposizioni delle vetture e delle moto d’epoca. L’iniziativa coinvolge appassionati e collezionisti provenienti da diverse zone.
Arezzo, 20 maggio 2026 – . Venerdì 22 maggio alle ore 12, nella sede Cna Arezzo, sarà presentata la 14ª edizione del Raduno Auto e Moto Storiche “Città di Arezzo”. Un’iniziativa che coniuga la passione per i veicoli d’epoca con l’impegno solidale. Il raduno si svolgerà domenica 31 maggio con tappa a Talla, lungo un percors o studiato per valorizzare il territorio e unire storia e paesaggio. Alla presentazione parteciperanno Franca Rizzo, vice Presidente CNA Arezzo; Carla Tavanti, Amministratore Unico ATAM; Pasquale D’Antonio, Comandante dei Carabinieri di Arezzo; Giancarlo Sassoli, Presidente Calcit Arezzo; Marcello Tornani, Presidente CNA Pensionati Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
1° Raduno Auto Storiche Piove di Sacco - 8 marzo 2026
Sullo stesso argomento
Auto e moto d’epoca, Taranto torna indietro nel tempo con la 25ª edizione del radunoTarantini Time QuotidianoTaranto si prepara ad accogliere la 25ª edizione dell’“Auto Moto Raduno d’Epoca Città di Taranto”, in programma domenica 19...
Torna la 1000 Miglia nella città del Santo: il 9 e 10 giugno le auto storiche sfileranno nel cuore dell’Urbs PictaPer due giorni la città del Santo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per il motorismo storico internazionale.
Domenica 31 maggio torna il Raduno di Auto e Moto Storiche Città di Arezzo, giunto alla 14ª edizione, con un itinerario che si snoda nel cuore del Casentino fino alla tappa di Talla, tra pan facebook
Dandy days, auto e moto in concorso in occasione della Fiera Antiquaria di giugnoIl fascino senza tempo dei motori tornerà a sfilare sabato 6 giugno nelle strade di Arezzo. In un’atmosfera intrisa di stile e storia, la città si prepara a ospitare due eventi d’eccezione che faranno ... arezzonotizie.it