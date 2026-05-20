Torna il Raduno auto e moto storiche Città di Arezzo

Il Raduno auto e moto storiche “Città di Arezzo” torna anche quest’anno. L’evento si svolgerà venerdì 22 maggio alle ore 12 presso la sede della Cna di Arezzo, dove sarà presentata la quattordicesima edizione della manifestazione. La prima fase dell’evento prevede la presentazione ufficiale, mentre le giornate successive vedranno le esposizioni e le esposizioni delle vetture e delle moto d’epoca. L’iniziativa coinvolge appassionati e collezionisti provenienti da diverse zone.

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