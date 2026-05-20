Torna il Raduno auto e moto storiche Città di Arezzo

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Raduno auto e moto storiche “Città di Arezzo” torna anche quest’anno. L’evento si svolgerà venerdì 22 maggio alle ore 12 presso la sede della Cna di Arezzo, dove sarà presentata la quattordicesima edizione della manifestazione. La prima fase dell’evento prevede la presentazione ufficiale, mentre le giornate successive vedranno le esposizioni e le esposizioni delle vetture e delle moto d’epoca. L’iniziativa coinvolge appassionati e collezionisti provenienti da diverse zone.

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Arezzo, 20 maggio 2026  – . Venerdì 22 maggio alle ore 12, nella sede Cna Arezzo, sarà presentata la 14ª edizione del Raduno Auto e Moto Storiche “Città di Arezzo”. Un’iniziativa che coniuga la passione per i veicoli d’epoca con l’impegno solidale. Il raduno si svolgerà domenica 31 maggio con tappa a Talla, lungo un percors o studiato per valorizzare il territorio e unire storia e paesaggio. Alla presentazione parteciperanno Franca Rizzo, vice Presidente CNA Arezzo; Carla Tavanti, Amministratore Unico ATAM; Pasquale D’Antonio, Comandante dei Carabinieri di Arezzo; Giancarlo Sassoli, Presidente Calcit Arezzo; Marcello Tornani, Presidente CNA Pensionati Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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