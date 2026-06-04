Sasso Pisano | grande successo per il 2° raduno di auto storiche tra cultura e geotermia
A Sasso Pisano si è svolto il secondo raduno di auto storiche, iniziato alle 9.30 con le iscrizioni e l’accoglienza dei partecipanti. La giornata ha visto protagonisti appassionati di vetture d’epoca, con attività dedicate alla cultura e alla geotermia del territorio. L’evento ha coinvolto gli appassionati in un percorso di condivisione e valorizzazione delle caratteristiche locali, attirando un numero considerevole di partecipanti.
I partecipanti si sono ritrovati alle ore 9.30 per le iscrizioni e l'accoglienza, dando così inizio a una giornata all'insegna della passione per i motori d'epoca, della convivialità e della valorizzazione del territorio.Dopo il ritrovo, gli equipaggi hanno preso parte a una visita guidata alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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