Sasso Pisano | grande successo per il 2° raduno di auto storiche tra cultura e geotermia

Notizia in breve

A Sasso Pisano si è svolto il secondo raduno di auto storiche, iniziato alle 9.30 con le iscrizioni e l’accoglienza dei partecipanti. La giornata ha visto protagonisti appassionati di vetture d’epoca, con attività dedicate alla cultura e alla geotermia del territorio. L’evento ha coinvolto gli appassionati in un percorso di condivisione e valorizzazione delle caratteristiche locali, attirando un numero considerevole di partecipanti.