Il Gruppo Flacks ha presentato un progetto per l’ex Ilva con l’obiettivo di rilanciare l’area industriale di Taranto attraverso una trasformazione verde. Il piano prevede interventi per riqualificare lo stabilimento e ripristinare la produzione di acciaio, puntando a far tornare Taranto a essere un centro di riferimento in Europa nel settore. Il progetto si concentra sull’introduzione di tecnologie sostenibili e sulla riqualificazione ambientale dell’area.

Salvare Taranto con una svolta green affinché torni a essere leader in Europa nella produzione di acciaio. E’ questa la linea tracciata dal progetto del Gruppo Flacks per l’ ex Ilva. Progetto che – viene spiegato – prevede “la costituzione di Flacksider, una nuova società partecipata da Flacks Group, dallo Stato e da due aziende strategiche del settore”. La vendita del grande siderurgico jonico non è infatti ancora giunta a compimento. Flacks non risparmia critiche a Jindal, un’ipotesi che rischia di “provocare uno shock occupazionale”. A differenza del tavolo tecnico di Flacks che è in grado di “garantire” la produzione, la bonifica, l’ occupazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Il progetto del Gruppo Flacks per l’ex Ilva, salvare Taranto e tornare leader in Europa

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