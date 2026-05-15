Nelle ultime settimane si registrano segnali di movimento intorno all'ex stabilimento siderurgico di Taranto, con alcuni soggetti che stanno lavorando alla costituzione di una possibile alleanza. Dopo il termine fissato ad aprile per una decisione sulla gestione dello stabilimento, che non è arrivata, si notano alcuni segnali di attività che indicano un tentativo di trovare un accordo tra le parti coinvolte. Attualmente, le iniziative sono ancora in fase embrionale e si svolgono in modo riservato.

Prove di «concerto» (auspicato) per l'ex Ilva di Taranto. Nell'immobilismo delle ultime settimane e dopo la scadenza di aprile - data come perentoria per una decisione in merito al salvataggio del polo siderurgico, ma poi disattesa - qualcosa si muove sottotraccia. E riguarda uno dei due player formalmente in campo: Flacks. Il gruppo americano continua a voler concretizzare il proprio piano di rilancio, ma le obiezioni mosse dai commissari su una solidità finanziaria promessa, ma non dimostrata, hanno spinto il potenziale cavaliere bianco a un ulteriore sforzo. E dove non sta arrivando la politica, e nemmeno i tecnici, potrebbe forse compiere un passo decisivo l'industria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ex Ilva, Flacks lavora a una cordata

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