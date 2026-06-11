ex ilva flacks group istituisce un tavolo tecnico per aggiornare il piano industriale

Flacks Group ha istituito un tavolo tecnico per aggiornare il piano industriale relativo all’ex Ilva. La società ha comunicato che il gruppo di lavoro coinvolgerà rappresentanti delle parti interessate per rivedere le strategie di produzione e investimenti. La decisione arriva dopo recenti sviluppi nella gestione e nelle attività dell’azienda siderurgica. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui contenuti specifici dell’aggiornamento del piano.

Tarantini Time Quotidiano Flacks Group ha annunciato la costituzione di un tavolo tecnico incaricato di aggiornare il piano industriale di Acciaierie d’Italia, nell’ambito del percorso di valutazione legato alla possibile acquisizione degli impianti dell’ex Ilva attualmente in amministrazione straordinaria. Il fondo statunitense è uno dei due soggetti rimasti in trattativa per il futuro del gruppo siderurgico, insieme al colosso indiano Jindal. L’obiettivo dichiarato è quello di elaborare un programma industriale aggiornato che tenga insieme rilancio produttivo, tutela occupazionale e transizione ambientale. “Il Tavolo operera’ con finalita’ esclusivamente tecniche e industriali e avra’ il... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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