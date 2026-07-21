Paolo Maldini e Leonardo stanno cercando di convincere Pep Guardiola a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale. La proposta, che inizialmente sembrava un’idea remota, ora rappresenta un obiettivo concreto. I due dirigenti attendono una risposta dal tecnico spagnolo, che sta valutando l’offerta. La trattativa riguarda un ruolo di alta responsabilità e il tempo per una decisione sembra ancora in fase di riflessione.

Era una sogno, poi una suggestione, ora è diventato un obiettivo. Difficile, ma comunque un obiettivo. Paolo Maldini e Leonardo, direttore tecnico della Nazionale e advisor, stanno provando a convincere Pep Guardiola per il ruolo di commissario tecnico. Come riportato ieri su Sky Sport, c’è stato un incontro a Barcellona tra le parti. Il vertice ha trasformato quella che fino a pochi giorni fa era soltanto una suggestione in un’ipotesi concreta. L’Italia ci prova davvero per Pep Guardiola, ma a distanza di un giorno dalla notizia dell’incontro tra il tecnico, Paolo Maldini e Leonardo, l’ottimismo è leggermente diminuito. Nessuna fumata bianca, ma nemmeno una chiusura definitiva: la partita resta aperta e la Figc attende una risposta da Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il “Progetto Azzurro” per convincere Guardiola: Maldini e Leonardo aspettano una risposta, lui riflette

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Elisabetta Esposito: Vi spiego i ruoli di Maldini e Leonardo in FIGC. E Guardiola piace molto

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