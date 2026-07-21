Il Progetto Azzurro per convincere Guardiola | Maldini e Leonardo aspettano una risposta lui riflette

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Paolo Maldini e Leonardo stanno cercando di convincere Pep Guardiola a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale. La proposta, che inizialmente sembrava un’idea remota, ora rappresenta un obiettivo concreto. I due dirigenti attendono una risposta dal tecnico spagnolo, che sta valutando l’offerta. La trattativa riguarda un ruolo di alta responsabilità e il tempo per una decisione sembra ancora in fase di riflessione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Era una sogno, poi una suggestione, ora è diventato un obiettivo. Difficile, ma comunque un obiettivo. Paolo Maldini e Leonardo, direttore tecnico della Nazionale e advisor, stanno provando a convincere Pep Guardiola per il ruolo di commissario tecnico. Come riportato ieri su Sky Sport, c’è stato un incontro a Barcellona tra le parti. Il vertice ha trasformato quella che fino a pochi giorni fa era soltanto una suggestione in un’ipotesi concreta. L’Italia ci prova davvero per Pep Guardiola, ma a distanza di un giorno dalla notizia dell’incontro tra il tecnico, Paolo Maldini e Leonardo, l’ottimismo è leggermente diminuito. Nessuna fumata bianca, ma nemmeno una chiusura definitiva: la partita resta aperta e la Figc attende una risposta da Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il progetto azzurro per convincere guardiola maldini e leonardo aspettano una risposta lui riflette
© Ilfattoquotidiano.it - Il “Progetto Azzurro” per convincere Guardiola: Maldini e Leonardo aspettano una risposta, lui riflette
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Elisabetta Esposito: Vi spiego i ruoli di Maldini e Leonardo in FIGC. E Guardiola piace molto

Video Elisabetta Esposito: Vi spiego i ruoli di Maldini e Leonardo in FIGC. E Guardiola piace molto

Notizie e thread social correlati

Guardiola e il blitz azzurro a Barcellona di Maldini e Leonardo: i retroscena e la risposta di PepVenerdì scorso, Maldini e Leonardo hanno effettuato un blitz a Barcellona che si è concluso domenica sera.

La missione di Maldini e Leonardo per convincere GuardiolaIl 20 luglio 2026, a Barcellona, si è svolto un incontro tra Maldini, Leonardo e Guardiola.

Temi più discussi: Conte: 'Al ct azzurro serve progetto senza se e senza ma'; Treno Bianco Azzurro: verso il collegamento Borgo - Città, c'è il progetto preliminare; Allegri disegna il nuovo Napoli, De Bruyne resta al centro; De Laurentiis rilancia sul nuovo stadio:Progetto da 70 mila posti e 120 Skybox.

progetto azzurro il progetto azzurro perMaldini e Leonardo guidano la rinascita della nazionale: prende forma il nuovo progetto azzurroAccordo ufficiale: Paolo Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor del nuovo corso dell’Italia La Nazionale italiana apre una nuova fase della propria storia con due figure di grande prestigio del c ... msn.com

progetto azzurro il progetto azzurro perMaldini, la FIGC aspetta il sì: ore decisive per il nuovo progetto tecnico azzurroPaolo Maldini è il nome forte della FIGC per il ruolo di Direttore tecnico: domani la risposta decisiva La Federazione Italiana Giuoco Calcio attende la risposta di Paolo Maldini alla proposta di dive ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web