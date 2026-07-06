In molti film di Christopher Nolan, i personaggi femminili sono spesso interpretati da attrici che ricoprono ruoli secondari o di supporto. In alcune pellicole, le donne sono descritte come figure legate alle relazioni sentimentali o familiari dei protagonisti maschili, raramente al centro della narrazione. Nessuna delle protagoniste femminili ha ruoli di comando o di grande autonomia, secondo l'analisi della filmografia del regista.

Facciamo un gioco. Prendiamo la filmografia di Christopher Nolan e mettiamo sotto la lente di ingrandimento i personaggi femminili nei suoi film. Ecco, analizzandoli bene, viene fuori uno schema ricorrente molto interessante. Quale? Partiamo con l’analisi. La moglie del protagonista di Memento è morta, la moglie del protagonista di Inception è morta, gli interessi amorosi del suo Bruce Wayne fanno una brutta fine e (indovinate un po’?) anche il protagonista di Interstellar è vedovo. E, pensandoci bene, anche The Prestige parte da un lutto, con l’illusionista Anger che vede morire davanti ai suoi occhi la sua compagna. Tutte coincidenze che, negli anni, hanno alimentato una critica molto diffusa (soprattutto tra gli hater): Christopher Nolan ha un problema con le donne. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Christopher Nolan ha un problema con le donne

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