Durante il primo fine settimana di programmazione lirica, sono stati registrati due sold out per Nabucco e Il Barbiere di Siviglia, mentre un’altra opera ha ottenuto una buona affluenza, nonostante Il Trovatore sia meno popolare. L’organizzazione ha commentato i risultati come tre successi consecutivi, definendoli “tre strike di fila”. La stagione ha riscosso un riscontro positivo in termini di pubblico, con numeri che indicano un buon avvio.

"Sono stati tre strike: due sold out ( Nabucco e Il barbiere di Siviglia ) e un’altra opera in cui abbiamo ottenuto una più che buona presenza, considerando che Il Trovatore non è un titolo molto popolare". Il direttore artistico Marco Vinco tira le somme dopo la prima settimana del Macerata Opera Festival. "Sul piano artistico – aggiunge – è stata una soddisfazione dietro l’altra. Abbiamo avuto ottime critiche a ogni livello e il pubblico ha dimostrato di avere apprezzato la proposta". L’apertura ha proposto Nabucco e il giorno dopo è stata la volta de Il barbiere di Siviglia. "Abbiamo chiuso in bellezza – dice la soprintendente Lucia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il primo fine settimana di lirica: "Applausi anche per Trovatore, abbiamo fatto tre strike di fila"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Davide ci emoziona con Esseri Umani di Mengoni | The Voice Kids Italy Blind Auditions

Notizie e thread social correlati

Rensch, mese da protagonista al fanta: dopo i tre assist di fila arriva anche il primo golL'esterno della squadra giallorossa sta vivendo un periodo positivo nel campionato di fantacalcio.

Scoppiano i 30 gradi anche a Piacenza: in arrivo il primo fine settimana “estivo”Nella prima parte della settimana un anticiclone molto mite si estenderà su gran parte dell’Europa centrale e occidentale, dalla Penisola iberica...

Temi più discussi: Il primo fine settimana di lirica: Applausi anche per Trovatore, abbiamo fatto tre strike di fila; FUORI REGIONE. Pupillo, debutto tricolore da applausi: Pistore rompe il ghiaccio, Bagioli e Cretti due squilli internazionali – F.C.I. – C.R.LOMBARDIA; Toro, primo allenamento a porte aperte: i nuovi acquisti, la protesta e le tessere mancanti; Tosca da brividi: Buratto concede il bis di Vissi d’arte davanti a 2.500 spettatori.

Il primo fine settimana di lirica: Applausi anche per Trovatore, abbiamo fatto tre strike di filaIl direttore artistico Vinco: due sold out per Nabucco e Barbiere, per il terzo titolo contiamo sul passaparola Il soprano Marta Torbidoni acclamata dal pubblico, pure i tre cantanti esordienti sono ... ilrestodelcarlino.it

A DIMARO - Allegri acclamato dai tifosi con applausi e cori di sostegno, focus sulla qualità del gesto tecnico e sulla rapidità di pensiero, serata cinema all’aperto, il ...Il sabato azzurro di Dimaro Folgarida è ormai una tradizione per i supporter del Napoli. Da ormai quindici ritiri il primo fine settimana è il catalizzatore per i tanti tifosi che raggiungono la Val d ... napolimagazine.com