L'esterno della squadra giallorossa sta vivendo un periodo positivo nel campionato di fantacalcio. Dopo aver fornito tre assist consecutivi, ha segnato il suo primo gol stagionale. In totale, ha accumulato quattro bonus nelle ultime cinque partite, contribuendo alla performance della squadra e attirando l'attenzione dei fantallenatori. Questo momento rappresenta un miglioramento rispetto alle sue precedenti prestazioni.

Lanciato in campo da Gasperini a quindici minuti dal termine di Parma-Roma, Devyne Rensch è stato l'eroe a sorpresa del match. Protagonista prima con il gol del 2-2, poi per essersi procurato il rigore del defintivo 3-2 realizzato da Malen, l'ex Ajax ha chiuso la personale partita con un pesante 8 in pagella. Per il classe 2003, però, la gara contro i gialloblù non è stata l'unica giocata bene nel recente periodo: nell'ultimo mese, infatti, sono arrivati anche tre assist di fila contro Inter, Pisa e Atalanta. Insomma, un vero e proprio momento d'oro per il numero 2 giallorosso, che nelle ultime dieci gare di Serie A solo una volta è rimasto in panchina per 90 minuti, mentre nelle restanti nove ha collezionato sei maglie da titolare e tre subentri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rensch, mese da protagonista al fanta: dopo i tre assist di fila arriva anche il primo gol

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