Scoppiano i 30 gradi anche a Piacenza | in arrivo il primo fine settimana estivo

Da ilpiacenza.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima parte della settimana un anticiclone molto mite si estenderà su gran parte dell’Europa centrale e occidentale, dalla Penisola iberica fino alla Scandinavia. Questa massa di aria calda interesserà anche l’Italia, portando temperature che in alcune zone potrebbero superare i 30 gradi. A Piacenza, le temperature hanno raggiunto i 30 gradi per la prima volta questa stagione, e nel fine settimana si prevede un generale aumento delle massime, segnando l’arrivo di condizioni tipicamente estive.

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«Un robusto e molto mite anticiclone nel corso della settimana si impossesserà di gran parte dell’Europa centro-occidentale, allungandosi dalla Penisola iberica sin verso la Scandinavia e inglobando al suo interno anche l’Italia, dove le temperature potranno localmente superare i 30° centigradi». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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