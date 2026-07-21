Il presidente della Conmebol | I Mondiali del 2030 saranno a 64 squadre

Il presidente della Conmebol ha annunciato che i Mondiali del 2030 avranno 64 squadre. La FIFA sembra puntare a un torneo più ampio, anche se i ricavi dei prossimi Mondiali saranno inferiori rispetto a quelli attuali. La decisione implica un aumento delle partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. La modifica riguarda esclusivamente il numero di squadre che prenderanno parte alla competizione. La scelta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui criteri di ammissione.

Evidentemente la Fifa vuole fare le cose ancora più in grande, sarà perché sa che i ricavi dei prossimi Mondiali non saranno minimamente paragonabili a quelli di quest’anno, sarà perché ormai ha preso questa strada, sta di fatto che il Mondiale del 2030, che si giocherà in sei Paesi di tre continenti (Spagna, Portogallo, Marocco, Uruguay, Argentina e Paraguay), potrebbe essere disputato con 64 squadre. Il condizionale è d’obbligo: non c’è niente di ufficiale, anche se il presidente della federazione sudamericana si è lasciato sfuggire qualcosa su X. Mondiali 2030, lo spoiler di Dominguez. Si legge su X: La prossima si gioca in casa! Nel 2030 arriva il Mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, Un grande opportunità per il calcio, per celebrare il Centenario della Coppa del Mondo con una competizione con 64 squadre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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FIFA to explore 64-team World Cup before 2030, claim reports

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