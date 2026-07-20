Il presidente della Conmebol ha annunciato che il Mondiale potrebbe espandersi a 64 squadre. La proposta prevede un aumento delle partecipanti rispetto alle 32 attuali. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di questa modifica. La notizia è stata comunicata durante un evento ufficiale, senza specificare se l'espansione sia già ufficiale o ancora in discussione. La decisione riguarda l'intera struttura del torneo mondiale di calcio.

Il Mondiale a 64 squadre è già realtà? Così sembra, quantomeno dalle parole di Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol (la federcalcio sudamericana). Su X, infatti, ha scritto: "La prossima si gioca in casa. Nel 2030 arriva il Mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il Centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre". Parole che suonano come una certezza, anche perché lo stesso Dominguez è il principale fautore di un torneo allargato per l'edizione del centenario. L'annuncio di Domínguez arriva pochi giorni dopo le dichiarazioni del presidente della Fifa Gianni Infantino, che ha confermato come l'idea sia effettivamente sul tavolo, pur senza lasciare intendere che sia già stata presa una decisione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Mondiale a 64 squadre è già realtà: l'annuncio del presidente della Conmebol

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