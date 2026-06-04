Le Forze Armate sfilano il 2 giugno per celebrare la Repubblica, non la guerra. La manifestazione non ha lo scopo di offendere altri popoli, ma di rappresentare i valori della nazione. Chi propone di abolire la parata spesso non comprende il significato della commemorazione. La cerimonia si svolge sui Fori Imperiali e coinvolge le forze armate italiane, evidenziando il legame tra le istituzioni e la storia nazionale.

La proposta di abolire la parata militare del 2 giugno, avanzata dall’europarlamentare Ilaria Salis, merita una riflessione che vada oltre la polemica politica del momento. Non perché rappresenti una minaccia concreta alla tradizione repubblicana, ma perché rivela una concezione della Repubblica e dello Stato che rischia di svuotare di significato uno dei momenti più solenni della nostra vita nazionale. Il 2 giugno non è la festa delle Forze Armate. È la Festa della Repubblica. È il giorno in cui il popolo italiano, nel 1946, esercitando per la prima volta il suffragio universale con la partecipazione delle donne, scelse liberamente il proprio futuro istituzionale, ponendo fine alla monarchia e inaugurando una nuova stagione fondata sulla sovranità popolare, sulla democrazia rappresentativa e sullo Stato di diritto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Le Forze Armate non celebrano la guerra, ma la Repubblica: chi vuole abolire la parata del 2 giugno non ne sa il significato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bari celebra la Repubblica: omaggio ai caduti e al tricolore

Notizie e thread social correlati

Festa della Repubblica, Salis choc: “Abolire la parata militare del 2 giugno”, Meloni non ci sta: “Dichiarazioni indegne”Durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, un eurodeputato ha proposto di abolire la parata militare del 2 giugno.

Leggi anche: Il 2 giugno ci ricorda il patto solenne tra le Forze armate e la Repubblica. L’augurio di Cavo Dragone

Temi più discussi: Messaggio del Presidente Mattarella alle Forze Armate in occasione del 80° anniversario della Repubblica Italiana; Crisi in Bolivia, governo non esclude uso delle forze armate per sbloccare i trasporti; CCNL: proseguono le trattative in sede tecnica; Difesa: celebrati a Napoli 103 anni Aeronautica Militare e Giuramento allievi dell’Accademia.

Partecipare alla sfilata del 2 giugno non è una questione di protocollo.E’una scelta politica di vicinanza a forze dell’ordine,forze armate,vigili del fuoco,volontariato.Un modo per essere riconoscenti a donne e uomini che servono gli altri cittadini. Se i leader dell x.com

Il Prima o Dopo di oggi: quando e perché si sollevarono le forze armate di Franco? E in vista dell'Expo del 1937che cosa ispirò il genio di Picasso?Il dipinto non avrebbe mai visto la luce se all’epoca la Spagna non fosse stata insanguinata da un conflitto terribile ... corriere.it

Dai Carc alla Cgil: il giorno dell'odio per contestare le forze armateSinistra radicale e antagonisti in piazza nel tentativo di unificare la protesta I nemici dichiarati: la Nato, i sionisti, l'imperialismo dell'Europa e gli States ... msn.com