Un uomo è morto nel quartiere noto come “Pilastro” a Bologna. La vittima è stata trovata senza vita in un’area che di solito viene associata a problemi sociali. La polizia ha avviato un’indagine, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La zona è abitata da molte persone che vivono tra difficoltà e servizi sociali. Non sono stati segnalati altri incidenti o interventi nelle ultime ore.

Del “Pilastro”, a Bologna, si raccontano da sempre quasi solo i problemi, ma oggi ci sono anche molti buoni motivi per viverci La morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica a Bologna mentre due poliziotti lo tenevano fermo a terra per immobilizzarlo, è avvenuta al Pilastro, dove Fakir era andato a trovare alcuni amici e dove vive parte della sua famiglia. Il Pilastro si trova nella periferia nord est della città, ha una grande concentrazione di case popolari e da anni è raccontato dai media come un’area marginalizzata e pericolosa. È in effetti un quartiere con molti problemi, ma anche con una vita sociale molto attiva, molte iniziative di solidarietà e una comunità che negli anni l’ha reso per certi aspetti un posto anche molto vivibile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il posto dove è morto Abderrahim Fakir non è una periferia come le altre

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