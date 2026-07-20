Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna dopo essere stato ammanettato da due poliziotti durante un intervento. L’uomo, in stato di agitazione, è stato fermato e successivamente è deceduto. Le forze politiche di centrodestra hanno espresso supporto ai poliziotti coinvolti, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione dell’accaduto. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse forze politiche.

Monta il caso politico sulla morte di Abderrahim Fakir, l’uomo deceduto a Bologna dopo essere stato ammanettato da due poliziotti. Il 43enne di origine marocchina ha perso la vita durante un intervento della polizia, che l’aveva fermato in stato di agitazione. L’episodio ha scatenato la reazione delle opposizioni, che annunciano interrogazioni per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, mentre FdI e Lega si schierano con gli agenti. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna Fakir è morto nel pomeriggio di domenica 19 luglio nel corso di un controllo della polizia, chiamata nel quartiere Pilastro di Bologna dai residenti perché l’uomo avrebbe dato in escandescenze. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Abderrahim Fakir morto ammanettato a terra a Bologna, FdI e Lega con i poliziotti: insorgono le opposizioni

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42enne MUORE in manette durante fermo della polizia a BOLOGNA | The Essential

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